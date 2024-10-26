سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تدك أوكار PKK الإرهابي في سوريا والعراق بمسيّرات توساش
دمرت الاستخبارات التركية مباني ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي عبر عمليات استهدفت 157 موقعاً شمالي سوريا والعراق.
الاستخبارات التركية تدك أوكار PKK الإرهابي في سوريا والعراق بمسيّرات توساش
الاستخبارات التركية تستهدف 120 موقعاً لـPKK الإرهابي / صورة: AA
26 أكتوبر 2024

وشاركت طائرات مسيّرة من إنتاج شركة صناعات الطيران التركية "توساش" التي تعرضت منشآتها في العاصمة أنقرة لهجوم إرهابي الأربعاء.

وذكرت مصادر أمنية اليوم السبت، أن الاستخبارات التركية واصلت عملياتها ضد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا والعراق على خلفية الهجوم الذي استهدف منشآت "توساش".

وأوضحت المصادر أن وحدات الاستخبارات التركية نفذت عمليات على 157 موقعاً تابعاً لتنظيم PKK/YPG شمالي سوريا والعراق، خلال يومي الأربعاء والسبت.

وقالت إن هذه العمليات أسفرت عن تدمير مبانٍ ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات شهدت استخداماً فعالاً للمنتجات المحلية التي تصنعها شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، لا سيما طائرات "العنقاء" المسيّرة التي تطورها "توساش".

والأربعاء، استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة، مما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيَّيْن اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا أنهما ينتميان إلى PKK.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us