وشاركت طائرات مسيّرة من إنتاج شركة صناعات الطيران التركية "توساش" التي تعرضت منشآتها في العاصمة أنقرة لهجوم إرهابي الأربعاء.

وذكرت مصادر أمنية اليوم السبت، أن الاستخبارات التركية واصلت عملياتها ضد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا والعراق على خلفية الهجوم الذي استهدف منشآت "توساش".

وأوضحت المصادر أن وحدات الاستخبارات التركية نفذت عمليات على 157 موقعاً تابعاً لتنظيم PKK/YPG شمالي سوريا والعراق، خلال يومي الأربعاء والسبت.

وقالت إن هذه العمليات أسفرت عن تدمير مبانٍ ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات شهدت استخداماً فعالاً للمنتجات المحلية التي تصنعها شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، لا سيما طائرات "العنقاء" المسيّرة التي تطورها "توساش".

والأربعاء، استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة، مما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيَّيْن اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا أنهما ينتميان إلى PKK.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.