سياسة
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أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة الإسرائيلية تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال فاعلية بولاية هطاي جنوبي البلاد.
أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي
أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي  / صورة: AA
26 أكتوبر 2024

وأضاف أردوغان أن "الحكومة الإسرائيلية الصهيونية، المدلَّلة من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي". كما أعرب عن تضامنه مع إيران عقب تعرضها لهجمات إسرائيلية، فجر السبت.

وتابع: "أتمنى السلامة لجارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي تعرضت لعدوان إسرائيلي الليلة الماضية (الجمعة-السبت)".

وشدد الرئيس التركي على أهمية عدم الوقوع في "فخ الصراع الإقليمي الذي تنصبه إسرائيل وداعموها"، وأوضح أن "إسرائيل لن تبلغ بهذه العقلية أيّاً من مبتغاها".

وعلى الصعيد الداخلي، أكد أردوغان أن تركيا عصية على التنظيمات الإرهابية ومشاريعها، وأن الإرهاب لن يستطيع النَّيل من أخوّة مختلف أطياف الشعب التركي من تُرك وأكراد وعرب وسُنة وعلويين.

والأربعاء، استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة، مما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيَّيْن اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا أنهما ينتميان إلى PKK.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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