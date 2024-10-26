حسبما أفادت مصادر إيرانية وإسرائيلية وأمريكية، فإن الضربات تركزت على مواقع عسكرية ومصانع للأسلحة في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، حيث أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية "اعتراضها بنجاح" مع وقوع "أضرار محدودة في بعض المناطق".

فيما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بأن أضراراً لحقت بقاعدة تابعة لوزارة الدفاع شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وقاعدة للدفاع الجوي جنوبها.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة ضربت منشآت لتصنيع الصواريخ، ووردت أنباء عن دوي انفجارات حول طهران ومدينة شيراز وخوزستان وإيلام الغربية، في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "رد على سلسلة هجمات صاروخية شنتها طهران ضد بلاده بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

إسرائيل تزعم مهاجمة 20 موقعاً

وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الجيش هاجم 20 موقعاً عسكرياً في إيران عبر 3 هجمات متفرقة، وهو ما نفاه مصدر مطلع لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، مشدداً على أن "الأهداف أقل من ذلك بكثير".

وبينما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الهجوم استهدف منظومة الصواريخ أرض-جو وأرض-أرض والقدرات الجوية لإيران، نقلت شبكة "ABC" الأمريكية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجوم الذي يترقبه العالم منذ أسابيع، شمل "مواقع تخزين صواريخ ومسيّرات وإنتاج أسلحة ومنظومات دفاع جوي".

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع أن "الهجوم لم يستهدف أي مركز عسكري للحرس الثوري في طهران".

وأعلنت إسرائيل كذلك أنها نفّذت "ردها على إيران" بأكثر من 100 طائرة، بينها مقاتلات "F 35" وطائرات مسيّرة، زاعمة عودة جميعها بسلام إلى تل أبيب. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم سبقه تمهيد بغارات على منظومات دفاع جوي إيرانية وقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أيضاً أن غارات استهدفت مواقع عسكرية في وسط وجنوب البلاد.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أجرى تقييماً أمنياً في قاعدة سلاح الجو بتل أبيب خلال تنفيذ الهجوم على إيران، وكانت الجلسة بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.

الهجوم الإسرائيلي بدأ في حدود الساعة الثانية قبل فجر اليوم مع دوي أصوات انفجارات في طهران وخوزستان وإيلام، وأعلن جيش الاحتلال انتهاءه في الساعة الخامسة والنصف فجراً.

بدوره، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "BBC" أن الهجمات الإسرائيلية لم تشمل البنى التحتية النفطية أو المنشآت النووية الإيرانية، معتبراً أن ذلك نتاج حث الرئيس جو بايدن على عدم ضرب تلك الأهداف.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن المدن التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي بدت طبيعية صباح السبت، وجرت حركة السير بشكل طبيبعي، فيما استؤنفت رحلات الطيران في التاسعة صباحاً بعد أن توقفت خلال الهجوم.