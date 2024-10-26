وشددت مسويا، في منشور على حسابها بمنصة إكس، على ضرورة عدم السماح باستمرار الهجمات الإسرائيلية لفترة أطول.

ووصفت المسؤولة الأممية قصف إسرائيل المستشفيات واعتقال الكوادر الطبية بـ"تجاهل للقواعد الإنسانية الأساسية وقواعد الحرب"، مطالبة بوقفه.

وتتعرض محافظة شمال قطاع غزة لإبادة وتطهير عرقي لليوم الثاني والعشرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.