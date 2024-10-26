سياسة
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لتغطيتها الحرب على غزة.. "TRT البلقان" تحصد وسام ميلاد الدولة الفلسطينية
حصدت قناة TRT Balkan، وهي مؤسسة إعلامية معروفة في المنطقة بوصفها مصدراً رئيسياً للأخبار والقصص حول الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، ميدالية "ميلاد الدولة الفلسطينية" تقديراً لإسهامها في تغطية الحرب في الأراضي المحتلة.
لتغطيتها الحرب على غزة.. "TRT البلقان" تحصد وسام ميلاد الدولة الفلسطينية
وسام "ميلاد دولة فلسطين في الأمم المتحدة" يصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ويُكتب عليه "الطريق إلى الحرية والاستقلال" / صورة: TRT Balkan
26 أكتوبر 2024

وتسلّم الجائزة إمري باستوغ، مدير عام مؤسسة TRT البلقان، وممثلة هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية في البوسنة والهرسك، من سفير دولة فلسطين في الجبل الأسود، ربيع الحنتولي.

وقناة TRT Balkan منصة إعلامية ترصد الأحداث الإقليمية والعالمية عبر صحافة استقصائية تقدم تقارير يومية عن الجرائم الإسرائيلية في قوالب رقمية مختلفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأجرى فريق القناة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي زيارات ميدانية لعدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، وقدَّم رصداً دقيقاً لمختلف جوانب الحياة والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون.

يأتي ذلك في وقت تتناول وسائل الإعلام التقليدية والغربية الإبادة الجماعية الإسرائيلية بما يتوافق مع مصالحها وسياساتها. وجرى منح ميدالية "ميلاد الدولة الفلسطينية" لقناة TRT البلقان باعتباره شكلاً من أشكال التقدير للتقارير الإعلامية والبحثية المستقلة والصادقة حول الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.

وسام "ميلاد دولة فلسطين في الأمم المتحدة" يصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ويُكتب عليه "الطريق إلى الحرية والاستقلال".

ونُقش على ظهر الميدالية تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وعبارة "ميلاد دولة فلسطين في الأمم المتحدة"، في إشارة إلى التاريخ الذي اعترفت فيه الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 138 صوتاً لصالح الاعتراف بفلسطين بوصفها دولة مراقبة ليست عضواً في الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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