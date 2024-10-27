وأوضح الحزب في بياننات له نُشرت ففي وسط إسرائيل، أنه "استهدف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، بسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وفي شمال إسرائيل، لفت الحزب إلى أنه استهدف 4 قواعد أخرى هي: "قاعدة ميشار بمدينة صفد بالصواريخ"، و"قاعدة إييليت بصلية صاروخية نوعية" و"قاعدة شراغا بِصلية صاروخية كبيرة"، و"قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية".

وأردف أنه استهدف بصليات صاروخية ثكنتي مربض سنير ومعاليه غولاني، وموقعي حبوشيت وجل العلام العسكريين (شمالي إسرائيل).

كما أعلن الحزب أنه استهدف بصليات صاروخية 6 مستوطنات هي: يسود همعلاه، وجعتون، ومتسوفا، وشآر يشوف، وكريات شمونة، و‏الكريوت.

وتابع أنه قصف بصليتين صاروخيتين كذلك تجمعين لجنود إسرائيليين بمستوطنتي شلومي وحتسور.

ومساء السبت، أنذر الحزب، في بيان مصور، سكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل بالإخلاء فورا، معتبرا أن مستوطناتهم باتت "أهدافا عسكرية مشروعة" له لاستخدام الجيش الإسرائيلي لها في الهجوم على لبنان.

وقال الحزب، في عبر بيان مصور: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يُطلب إليكم الإخلاء فورا".

وأضاف: "مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تُهاجم لبنان. وبفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة لقواتنا الجوية والصاروخية".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.