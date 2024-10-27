سياسة
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بعد الهجمات الإسرائيلية.. إيران: عزمُنا على الدفاع عن أنفسنا "لا حدود له"
أعلنت إيران أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف، السبت، مواقع عسكرية على أراضيها أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وخلّف "خسائر محدودة"، مؤكدة أنّ "من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها".
بعد الهجمات الإسرائيلية.. إيران: عزمُنا على الدفاع عن أنفسنا "لا حدود له"
الرئيس الأمريكي جو بايدن يُعرب عن أمله في أن تكون هذه هي "النهاية" في التصعيد بين إيران وإسرائيل / صورة: AP
27 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مضيفاً "سندافع عن أرضنا ووطننا".

وكانت إسرائيل تعهّدت الردّ على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية الذي استهدفها في الأول أكتوبر/ تشرين الأول. وكان ذلك الهجوم الإيراني الثاني على الدولة العبرية، بعد هجوم في 13 نيسان/أبريل.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت عن أمله في أن تكون هذه هي "النهاية" في التصعيد بين البلدين.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم على إيران استمر 4 ساعات، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

من جهته، قال مسؤول في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إن "الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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