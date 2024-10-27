وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليغرام بأن الطائرات المسيرة دُمرت فوق مناطق فورونيج وبريانسك وأوريول وليبيتسك وبيلجورود في جنوب روسيا.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الحدودية على تليغرام إن امرأة أصيبت بجروح متوسطة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، وأضاف أن عدداً قليلاً من السيارات تضررت أيضاً.

وقال ماكسيم إيجوروف حاكم منطقة تامبوف على بعد نحو 450 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على منطقة ميشورينسكي مما أدى إلى اندلاع حريق قصير الأمد لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتعلن وزارة الدفاع الروسية عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحداتها، لا عدد الطائرات التي تطلقها أوكرانيا، ونادراً ما يكشف المسؤولون الروس عن الحجم الكامل للأضرار التي خلفتها الهجمات، وخاصة عندما تتعلق بالبنية التحتية العسكرية أو الطاقة.

بدوره، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت تعمل في وقت مبكر اليوم الأحد في محاولة لصد موجة من الطائرات المسيرة الروسية المتجهة إلى العاصمة، وأضاف كليتشكو على تليغرام: "ابقوا في الملاجئ".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.