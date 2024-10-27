وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بيع أنظمة صواريخ أرض-جو لتايوان "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية ويعرض للخطر السلام والاستقرار" في المضيق.

وأضاف البيان أن بكين يمكن أن تتخذ "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية".

وتشمل الصفقة البالغة قيمتها 1.16 مليار دولار والتي لا يزال يتعين أن يوافق عليها الكونغرس، أنظمة مختلفة مضادة للطائرات، بما في ذلك صواريخ "ناسامس" و123 صاروخاً، وفقاً للوكالة الأمريكية المسؤولة عن المبيعات العسكرية للخارج.

وتوجد صفقة أخرى أُعلنت الجمعة تتضمن أنظمة رادار بمبلغ إجمالي قدره 828 مليون دولار، وستؤخذ هذه المعدات مباشرة من مخزونات القوات الجوية الأمريكية.

وأعربت وزارة الدفاع التايوانية السبت عن "امتنانها الصادق" لعملية البيع التي ستساعد الجيش على "مواصلة تحسين قدرته الدفاعية والحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار في المضيق".

ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان بوصفها دولة لكنها مع ذلك تقدم لتايبيه مساعدات عسكرية كبيرة، فيما تعارض بكين بانتظام الدعم الأمريكي المقدم لتايوان وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وعلى الرغم من أنها تقول إنها تحبذ "إعادة التوحيد السلمية"، لم تتخلَّ قط عن مبدأ استخدام القوة العسكرية وترسل بانتظام سفناً حربية وطائرات مقاتلة حول الجزيرة.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، رصدت تايوان رقماً قياسياً بلغ 153 طائرة صينية في يوم واحد بالقرب من الجزيرة في نهاية يوم من المناورات العسكرية الصينية.

وقبل ذلك بشهر، فرضت بكين عقوبات على شركات دفاع أمريكية رداً على موافقة واشنطن على بيع معدات عسكرية لتايوان.