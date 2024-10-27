سياسة
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الشرطة الألمانية توقف مشاركين في مظاهرة  مناهضة لإسرائيل ببرلين
وقّفت الشرطة الألمانية عديداً من الأشخاص المشاركين في مظاهرة أقيمت أمس السبت في العاصمة برلين دعماً لفلسطين ولبنان، وللمطالبة بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
الشرطة الألمانية توقف مشاركين في مظاهرة  مناهضة لإسرائيل ببرلين
وقفت الشرطة الألمانية أشخاص مشاركين في مظاهرة أقيمت ببرلين، دعماً لفلسطين ولبنان وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة. / صورة: AA
27 أكتوبر 2024

وكانت مبادرة "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين" نظمت مظاهرة في الساحة المجاورة لمحطة مترو فيتنبرغ بلاتز وسط العاصمة، تحت شعار "قفوا الإبادة في غزة والحرب في لبنان.. قفوا العدوان الإسرائيلي".

ووقعت مواجهات بين المشاركين وقوات الشرطة خلال الفعالية، التي شهدت هتافات تطالب بالحرية لفلسطين ولبنان، وأخرى تندد بالصهيونية وتطالب ألمانيا بوقف تمويلها للمجازر التي ترتكبها إسرائيل. وخلال المواجهات، وقّفت الشرطة عديداً من الأشخاص المتضامنين مع فلسطين ولبنان.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تشن إسرائيل عدواناً على لبنان، أسفر إجمالاً عن مقتل ألفين و653 وإصابة 12 ألفاً و360، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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