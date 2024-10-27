ومن المقرر أن تقام مراسم عسكرية وأخرى مدنية منفصلة في المقبرة العسكرية في جبل هرتزل في القدس لإحياء ذكرى القتلى، ومن المتوقع أن يحضر المراسم مسؤولون كبار بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ونفذت حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وشملت هجوماً برياً وبحرياً وجوياً وتسللاً للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة، لتعلن عقبها إسرائيل "حالة الحرب". وأسفرت العملية خلال ساعاتها الأولى عن مقتل مئات الإسرائيليين بينهم جنود ومستوطنين، وأسر بين 200 و250، بعضهم جنود.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة في حرب إبادة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما تشن إسرائيل عدواناً على لبنان، أسفر إجمالاً عن مقتل ألفين و653 وإصابة 12 ألفاً و360، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول 0الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء السبت.