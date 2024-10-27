سياسة
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نحو 50 مصاباً بعملية دهس بتل أبيب بينهم جنود كانوا بطريقهم إلى قواعد عسكرية
أصيب نحو 50 إسرائيلياً اليوم الأحد، في دهس شاحنة لعدد من الأشخاص والجنود في محطة حافلات قرب قاعدة "غليلوت" شمال تل أبيب، بينهم نحو 15 إصابة خطيرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
نحو 50 مصاباً بعملية دهس بتل أبيب بينهم جنود كانوا بطريقهم إلى قواعد عسكرية
50 مصاباً بعملية دهس في "تل أبيب" / صورة: وسائل إعلام عبرية
27 أكتوبر 2024

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيلياً حالة 15 منهم خطيرة في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمال تل أبيب، وسط ترجيحات بأن الحادث بناء على أساس "قومي".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن شهود عيان أن عدداً كبيراً من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن عدداً من المصابين محاصَر تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة، وسط تقارير عن قتل سائق الشاحنة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية وجود عالقين تحت الشاحنة، فيما قالت نجمة داوود الحمراء إن أطقمها نقلت إلى مستشفيي بيلنسون وإيخيلوف 16 مصاباً، بينهم 4 في حالة خطيرة و4 في حالة متوسطة و8 إصاباتهم طفيفة. كما عملت أطقم الشرطة وخدمات الإسعاف إلى نقل مزيد من المصابين إلى المستشفيات القريبة، وسط تقديرات بأن الدهس أسفر عن إصابة نحو 50 شخصاً.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية إنه جرى "إجلاء 24 مصاباً من مكان عملية الدهس في غليلوت حتى الآن 6 منهم في حالة خطيرة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى أن عملية الدهس نُفذت بالقرب من مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "شاحنة صدمت عدة أشخاص قرب سينما سيتي-غليلوت كانوا يقفون قرب محطة للحافلات"، وأضافت أن "قوات كبيرة من الشرطة في طريقها للمكان، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث". وطالبت الشرطة السائقين بعدم "الحضور إلى المكان واختيار طرق بديلة".

مصدر:TRT عربي
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