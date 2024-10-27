سياسة
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قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على لبنان ومقتل 4 جنود بمعارك الجنوب
قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت ألفين و653 قتيلاً و12 ألفاً و360 جريحاً، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان في معارك بجنوب لبنان.
قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على لبنان ومقتل 4 جنود بمعارك الجنوب
منظر للدمار بعد هجوم إسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024. / صورة: AA
27 أكتوبر 2024

وذكر بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن "غارات العدو الإسرائيلي أمس (السبت) على بلدات وقرى محافظات جنوب لبنان والنبطية (جنوب) والبقاع (شرق)، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 19 وإصابة 108".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، وأضافت أن غارة جوية على بلدة مرجعيون في اليوم السابق أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخص واحد.

وأدت غارات الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت/الأحد على مناطق عدة جنوب لبنان إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرون، فيما تواصل استهداف مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وشرق البلاد.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية صباح اليوم الأحد، سحبت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة والهيئة الصحية الإسلامية شهيدين وجريحاً جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البرج الشمالي قرب صور جنوب البلاد.

وفي خبر آخر، أفادت الوكالة أن "الطائرات المعادية شنت غارة، مستهدفة بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية، وسط أنباء عن سقوط شهيد"، وحسب الوكالة استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضائي صور وبنت جبيل خلال الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد جنوب البلاد.

وذكرت أن "الطيران المعادي أغار بُعيد العاشرة من ليل أمس وحتى صباح اليوم على بلدة بافلية وارتقى 3 شهداء". وتابعت أن القصف طال "بلدات: البازورية، طريق عام طورا، العباسية، مجرى نهر الليطاني قرب بلدة بدياس، شقراء، برعشيت، عيترون ومدينة بنت جبيل".

وفي قضاء النبطية جنوب لبنان، "أغارت الطائرات المعادية صباح اليوم الأحد على بلدة يحمر الشقيف مستهدفة منزلين ودمرتهما، وأدى القصف إلى تدمير جزئي لأحد المنازل دون وقوع إصابات"، كما استهدفت بلدة عدشيت، وفق الوكالة.

وأوردت الوكالة أن "العدوان الذي تعرضت له بلدة الدوير بُعيد منتصف الليل أدى إلى تدمير منزل مواطن في حي الروس تدميراً كاملاً، بعدما استهدفته الطائرات المعادية بغارة، تسببت أيضاً بوقوع أضرار كبيرة بالمنازل المحيطة بالمكان المستهدف".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان في معارك بجنوب لبنان.

وأدى انفجار طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان فوق مصنع لإنتاج مكونات الطيران قرب عكا في الجليل الغربي إلى إصابة شخصين اليوم الأحد وفق إعلام عبري.

وقالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، في بيان إن شخصين أصيبا جراء انفجار الطائرة المسيّرة أحدهما جراحه متوسطة والآخر طفيفة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة إكس: "إلحاقاً للإنذارات التي جرى تفعيلها في الجليل الغربي، رُصدت طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، وسقطت في المنطقة الصناعية بارليف، ويجري التحقيق في الحادث".

وعقب إعلان إسرائيل انفجار الطائرة، أعلن حزب الله شن مقاتليه "هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا". ‏

والسبت أعلن "حزب الله" أنه استهدف بالصواريخ 5 قواعد وثكنتين وموقعين عسكريين و6 مستوطنات شمالي ووسط إسرائيل.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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