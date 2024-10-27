شهد المعرض الذي احتضنته إسطنبول خلال الفترة بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، برعاية الرئاسة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، توقيع اتفاقيات بـ6 مليارات و189 مليون دولار، حسب بيان لموقع المعرض على الإنترنت.

وشارك في المعرض 1478 شركة من 120 دولة، إلى جانب وفود رسمية وتجارية لعديد من الدول. وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعتها الشركات التركية لتصدير منتجاتها 4 مليارات و332 مليون دولار.

وضم المعرض أحدث التقنيات الدفاعية، مما أتاح الفرصة لعديد من الشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والأجنبية لعرض أحدث منتجاتها، كما عرضت الشركات الدفاعية التركية أحدث منتجاتها، مثل الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة وذخائر المدفعية الموجهة بالليزر، لأول مرة في المعرض.

وعرضت شركة أسيلسان التركية أنظمة اتصالات جديدة وأخرى مضادة للطائرات المسيّرة، كما عرضت شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية 3 منتجات جديدة، هي نظام إطلاق ذخيرة، وصاروخ مضاد للدبابات موجَّه بالليزر، وذخيرة من عيار 155 موجَّهة بالليزر.

أما شركة أولاق التركية المتخصصة في هندسة الاتصالات فقد عرضت أنظمة البنية التحتية المحلية لشبكات 5G وتطبيقاتها الذكية، كما كشفت شركة هندسة التقنيات الدفاعية التركية (STM) عن الغواصة المسيّرة "STM NETA 300" والغواصة المسيّرة المضادة للغواصات "STM500" لأول مرة.

وعرضت شركة "Astech Defense" التركية لأول مرة مجموعة "غوك تورك" للذخيرة الذكية، بالإضافة إلى مسيّرة "تالاي" متعددة المهام التي تعمل على ارتفاعات منخفضة.

ولفتت مركبة "بارس ألفا (Pars Alpha 8x8) القتالية المدرعة من الجيل الخامس" أنظار زوار المعرض، بعد تطويرها من شركة "FNSS" التركية.