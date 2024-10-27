وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة محدَّثة إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين".

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف "عند الساعة 12:45 بعد ظهر يوم الأحد، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة"، كما أعلن استهداف تجمع لعسكريين إسرائيلين في مستوطنة كرمئيل (شمال) بالصواريخ.

بدوره، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة قرى في جنوب لبنان، محذراً من أنه سيضرب فيها أهدافاً لحزب الله.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أمر الإخلاء الموجَّه إلى سكان 14 قرية في جنوب لبنان قائلاً: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً بريّاً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و661 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و385، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.