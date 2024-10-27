سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 8 في صيدا بغارة إسرائيلية.. وحزب الله يقصف قاعدة وتجمعا لجنود الاحتلال
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء غارة إسرائيلية على صيدا جنوب البلاد، فيما كشف حزب الله قصفه قاعدة عسكرية للاحتلال شمال مدينة حيفا بالصواريخ واستهدافه تجمعاً لجنوده في مستوطنة كرمئيل.
مقتل 8 في صيدا بغارة إسرائيلية.. وحزب الله يقصف قاعدة وتجمعا لجنود الاحتلال
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة حارة صيدا جنوبي لبنان / صورة: AFP
27 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة محدَّثة إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين".

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف "عند الساعة 12:45 بعد ظهر يوم الأحد، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة"، كما أعلن استهداف تجمع لعسكريين إسرائيلين في مستوطنة كرمئيل (شمال) بالصواريخ.

بدوره، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة قرى في جنوب لبنان، محذراً من أنه سيضرب فيها أهدافاً لحزب الله.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أمر الإخلاء الموجَّه إلى سكان 14 قرية في جنوب لبنان قائلاً: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً بريّاً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و661 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و385، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us