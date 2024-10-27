سياسة
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بعد عملية الدهس.. نتنياهو يقر بتكبد "ثمن مؤلم".. وغالانت يدعو لتقديم تنازل
في أول تعليق على عملية الدهس في غليلوت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الحرب تكبّد تل أبيب "ثمنًا مؤلمًا"، فيما أشار وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى أنه "ستوجد حاجة إلى تنازلات مؤلمة لإعادة الأسرى (المحتجزين في قطاع غزة)".
بعد عملية الدهس.. نتنياهو يقر بتكبد "ثمن مؤلم".. وغالانت يدعو لتقديم تنازل
رئيس الوزراء الإسرائيلي يقر بتكبد "ثمن مؤلم" بعد عملية الدهس قرب مقر الموساد وسط البلاد / صورة: Reuters
27 أكتوبر 2024

جاء ذلك خلال المراسم الرسمية لما يعرف بـ"يوم الحداد الوطني"، بجبل هرتسل في القدس، لإحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال نتنياهو: "نحن في خضم حرب وجودية طويلة وصعبة تكبّدنا ثمناً مؤلماً، وننتظر مزيداً من التفاصيل حول الحدث الذي وقع في غليلوت". وتابع: "حرب 7 جبهات يقودها محور الشر الإيراني".

وأضاف: "قبل 3 أسابيع، بعد أن قضينا على أكبر مبعوث لإيران، (الأمين العام الراحل لحزب الله حسن) نصر الله، هاجمت إيران إسرائيل ووعدنا بأننا سنهاجم". وقال "أوفينا بوعودنا" في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الجديد على طهران.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ألحقنا أضراراً جسيمة بقدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ الموجهة نحونا"، معتبراً أن "الهجوم كان دقيقاً وقوياً وحقق كل أهدافه"، كما أعرب عن شكره الولايات المتحدة "على التنسيق العميق والمساعدة".

وفي نهاية كلمته، تعهد بإعادة المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة وقال: "نلتزم إعادة المحتجزين جميعاً، الأحياء منهم والأموات".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه لا يمكن تحقيق كل الأهداف من خلال العمل العسكري فقط، بل "ستوجد حاجة إلى تنازلات مؤلمة لإعادة الأسرى (المحتجزين في قطاع غزة)".

وقال غالانت: " لقد مر عام منذ أن ذهبنا إلى الحرب بلا خيار"، مشيراً إلى أن الحرب "معقدة ومليئة بتحديات لا مثيل لها". وأضاف: "هذا العام ضربنا عدونا، وخلقنا واقعاً أمنياً مختلفاً حولنا، لكن الأثمان باهظة، نعم باهظة جداً".

وفي وقت سابق الأحد، أُصيب نحو 40 إسرائيلياً، في عملية دهس شاحنة عشرات الأشخاص بمحطة حافلات في مدينة رمات هشارون قرب تل أبيب، وفق نجمة داوود الحمراء (هيئة الإسعاف)، قبل أن تعلن مستشفى إيخيلوف في تل أبيب مقتل إحدى المصابات.

وقالت الشرطة في بيان سابق: "نتعامل مع الحادث في رمات هشارون بوصفه هجوماً على خلفية قومية، وقد جرى تحييد سائق الشاحنة".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس في غليلوت هو "رامي ناطور، عربي إسرائيلي من سكان قلنسوة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألفاً و500 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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