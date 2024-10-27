جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وتناول الوزير المصري "الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأدان الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة".

وأشار عبد العاطي إلى "الجهود المصرية لتكثيف وتيرة وحجم نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واضطلاع مصر بالدور الرئيسي في هذا الإطار، وتقديمها أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة".

واستنكر "العراقيل" التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو/أيار الماضي، وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية والوكالات الأممية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حسب البيان.

واستعرض الوزير كذلك "المساعي المصرية-القطرية-الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى".

كما تطرق إلى "الوضع الخطير بالضفة الغربية في ظل الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية الممنهجة"، كما أدان "الاعتداءات الإسرائيلية على مدن ومخيمات الضفة، ومحاولات شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية داخلها بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي".

والسبت، ذكرت القناة "12" العبرية الخاصة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، سيتوجه اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح في غزة".

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 762 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفاً و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وأسفرت الإبادة في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.