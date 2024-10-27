سياسة
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"ضمن إسناد غزة ولبنان".. "الحوثي" تعلن إتمام مناورات عسكرية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأحد، أن قواتها نفذت مناورات عسكرية في ساحل البحر الأحمر "في إطار معركة إسناد قطاع غزة ولبنان".
"ضمن إسناد غزة ولبنان".. "الحوثي" تعلن إتمام مناورات عسكرية في البحر الأحمر
جماعة الحوثي اليمنية تعلن تنفيذ مناورات عسكرية في البحر الأحمر / صورة: إعلام حوثي
27 أكتوبر 2024

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين إلى أن "القوات البحرية والبرية (التابعة للجماعة) نفذت سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي (محافظة الحديدة بالبحر الأحمر)".

وأوضحت أن المناورة نفذت عملية محاكاة للتصدي لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر 4 موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية، بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية مُعادية.

ووفق الوكالة، تضمنت المناورة مشاركة القوات في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات العدو المفترضة، والتصدي لها عند محاولتها السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي.

كما لفتت "سبأ" إلى أن المناورة تأتي في إطار "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، التي تخوضها قوات الجماعة "إسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى المباركة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي بصواريخ ومسيّرات، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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