سياسة
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رغم موافقة معظم وزراء حكومته.. نتنياهو يرفض مبادرة مصر لهدنة مؤقتة بغزة
أعلنت وسائل إعلام عبرية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الأحد.
رغم موافقة معظم وزراء حكومته.. نتنياهو يرفض مبادرة مصر لهدنة مؤقتة بغزة
القناة 12 العبرية: نتنياهو يرفض المبادرة المصرية لهدنة قصيرة مع حركة حماس رغم موافقة معظم وزراء حكومته / صورة: Reuters
27 أكتوبر 2024

وذكرت القناة "12" العبرية عبر موقعها الإلكتروني أنه، رغم دعم غالبية وزراء حكومة نتنياهو للمقترح المصري، قررت تل أبيب رفض مقترح "الصفقة الصغيرة"، بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن "المفاوضات تجري فقط تحت النار".

وأكدت القناة أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل أيدت المقترح أيضاً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك عقده، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

ولفت السيسي إلى أن المبادرة المقترحة تتضمن تبادل محتجزين إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين، فيما لم يحدد عددهم.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 12 وهيئة البث الرسمية، أنّ المبادرة المصرية تتضمن الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين أحياء.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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