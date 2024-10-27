سياسة
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يتعرض لمحاولة تصفية.. فتح تحذر الاحتلال من المس بحياة الأسير مروان البرغوثي
قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأحد، إن العضو فيها والأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي يتعرّض لمحاولة تصفية بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
يتعرض لمحاولة تصفية.. فتح تحذر الاحتلال من المس بحياة الأسير مروان البرغوثي
حركة فتح: الأسير القائد مروان البرغوثي يتعرض لمحاولة تصفية بقرار من حكومة احتلالية متطرفة / صورة: AP
27 أكتوبر 2024

وقالت اللجنة، في بيان إن "ما تعرّض ويتعرض له القائد مروان البرغوثي (المعتقل في سجن مجدو شمالي إسرائيل) ما هو إلا محاولة لتصفيته بقرار من حكومة احتلالية متطرفة".

ونددت "بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية المتكررة بحق الأسرى، وعلى رأسهم البرغوثي الذي تعرض من جديد لاعتداء آثم في وقت يتعرض فيه بقية إخوانه وأخواته الأسرى إلى أشد وأبشع الاعتداءات والفظائع، من عزل وضرب وحرمان شامل من العلاج والطعام وأبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية".

وحذرت اللجنة المركزية من أن "المس بحياة البرغوثي، وبقية القادة الأسرى والحركة الأسيرة برمتها، سينقل المواجهة مع الاحتلال إلى مرحلة متصاعدة من التوتر والانفجار".

ودعت "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، ومحكمة العدل الدولية، والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة البرغوثي، وجميع أبنائنا وبناتنا الأسرى".

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة "بالضغط لزيارة البرغوثي ورفاقه الأسرى".

وفي عام 2002، اعتقلت إسرائيل البرغوثي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

وتزايدت في الفترة الأخيرة شهادات تثبت تعرض الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل لشتى أنواع التعذيب والتنكيل والإذلال، لا سيما في معتقل سدي تيمان سيئ السمعة، ومعتقلات أخرى.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 763 فلسطينياً وجرح نحو 6 آلاف و300، وتسجيل 11 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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