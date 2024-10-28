سياسة
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"أنتِ مطرودة".. ترمب يهاجم هاريس في تجمّع انتخابي ويتهمها بـ"تدمير البلد"
هاجم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، الأحد، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس واتهمها بتدمير الولايات المتحدة.
"أنتِ مطرودة".. ترمب يهاجم هاريس في تجمّع انتخابي ويتهمها بـ"تدمير البلد"
ترمب أمام حشد مهاجما هاريس: لقد دمّرتِ بلدنا لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا / صورة: AP
28 أكتوبر 2024

وقال ترمب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة مهاجماً هاريس "لقد دمّرتِ بلدنا. لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنتِ مطرودة. اخرجي. اخرجي. أنتِ مطرودة".

ونظم المرشح الجمهوري مؤتمراً انتخابياً في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك اليوم الأحد، في حدث بارز بولاية كانت آخر مرة تدعم فيها رئيساً جمهورياً عام 1984.

أما منافسته نائبة الرئيس كاملا هاريس فتجري جولة في فيلادلفيا، أكبر مدينة ومعقل للديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

واكتسبت الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي عن الديمقراطيين، والرئيس السابق دونالد ترمب عن الجمهوريين، بُعداً جديداً بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من السباق.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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