وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر إن لدى إسرائيل رغبة في إنهاء المواجهة المباشرة مع إيران، فيما أوردت القناة 14 العبرية أن التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تشير إلى رغبة إيرانية في الرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة وأن تل أبيب تستعد لذلك.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب هاجمت إيران بمقاتلات إف-35 التي تتمتع بمهارة في الإفلات من الرادارات، كما نقلت عنه أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في إيران أصبحت خارج الخدمة.

وقال موقع والا العبري نقلاً عن مصادر إسرائيلية إن الهجوم الإسرائيلي على إيران ألحق أضراراً كبيرة بمكون مهم في منظومة إنتاج الوقود الصلب الضرورية لتصنيع الصواريخ الباليستية، وأضرّ بقدرة طهران على تجديد مخزونها من الصواريخ الباليستية لمدة عام.

كما أشار الموقع إلى أن الهجوم استهدف أيضاً مصنعاً لإنتاج المسيّرات، و4 بطاريات دفاع جوي من طراز إس 300 كانت مخصصة لحماية المنشآت النووية والطاقة في إيران، كما استهدف منشأة في مدينة بيرشين حيث أُجريَت الأبحاث لتطوير الأسلحة النووية، حسب الموقع.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صوراً قالت إنها التقطت عبر الأقمار الصناعية للضربة الإسرائيلية على منطقتي بارشين وخوجير في إيران.

في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن بلاده لا تسعى وراء الحرب لكنها ستدافع عن حقوقها وستتخذ رداً مناسباً على العدوان الإسرائيلي.

وقال بزشكيان في كلمة ألقاها الرئيس الإيراني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طهران، حسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "نحن لا نسعى وراء الحرب وإنما سندافع عن حقوق الشعب والوطن، وسنتخذ رداً مناسباً على عدوان الكيان الصهيوني".

وأشار بزشكيان إلى أن الولايات المتحدة تدعم العدوان الإسرائيلي الذي سوف يؤدي استمراره إلى انتشار التوترات في عموم المنطقة. وشدد الرئيس الإيراني على أن زعماء الدول الغربية وعدوا إيران بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم.

وفجر السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد". وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.