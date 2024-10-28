سياسة
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بعد استهداف غرفة نومه... مكتب نتنياهو يطلب 528 ألف دولار لتأمين منزله
قدمت إدارة الأمن في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلباً عاجلاً للحصول على ميزانية إضافية بقيمة مليونَي شيكل (نحو 528 ألف دولار) لتعزيز التدابير الأمنية في منزله بمدينة قيساريا (شمال)، وفق القناة 12 العبرية، الأحد.
بعد استهداف غرفة نومه... مكتب نتنياهو يطلب 528 ألف دولار لتأمين منزله
نافذة منزل نتنياهو بعد قصفها بمسيرة لحزب الله. / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
28 أكتوبر 2024

يأتي هذا الطلب بعد أسبوع على هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان، وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنها أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو.

وأفادت القناة 12 (خاصة) بأن طلب الميزانية الإضافية يأتي ضمن سلسلة تدابير اتخذها مكتب نتنياهو لتعزيز الدفاعات الأمنية حول منزله، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات قد تمس سلامة وأمن عائلته.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قال مكتب نتنياهو إنّ طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، ولم يكن موجوداً وعائلته فيه.

ولم تنطلق صفارات الإنذار في المنطقة تزامناً مع الهجوم، حسب إعلام عبري آنذاك، وتبنى حزب الله، الثلاثاء الماضي عملية استهداف منزل نتنياهو. وتواجه إسرائيل صعوبات كبيرة في التصدي لطائرات حزب الله المسيّرة التي قتلت وجرحت عسكريين داخل إسرائيل.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و653 قتيلاً و12 ألفاً و360 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن نحو مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

​وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضيَ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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