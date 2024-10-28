وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين: "نريد الوصول الكامل بالإضافة إلى القدرة على الدخول من خلال أكبر عدد ممكن من نقاط الدخول المختلفة إلى السودان والتأكد من أنه يمكننا البدء على نطاق واسع".

وتابعت: "المجاعة محدقة الآن.. في مخيم زمزم مجاعة ستنتشر.. لذا فالأمر مُلح حقّاً لنتمكن من الدخول والقيام بذلك على نطاق واسع". وأوضحت أن الأمر "يتعلق بإدخال الطعام والشاحنات إلى هناك، لذا من المهم أن تظل المعابر مفتوحة في جميع أنحاء السودان من حدود الجنوب إلى شمال السودان.. نحن في حاجة إلى فتح أكبر عدد ممكن منها".

ونزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريباً إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية. ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم بدارفور.

والأسبوع الماضي، دعت نحو عشر دول، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، الطرفَين المتحاربَين في السودان إلى ضمان وصول الإعانات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى "مساعدة عاجلة".