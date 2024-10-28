سياسة
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موسكو تعلن تدمير 21 مسيّرة أوكرانية.. وهجمات روسية تسقط جرحى بخاركيف
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية دمرت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما قال مسؤولون في الجيش الأوكراني إن عدة أشخاص أصيبوا جراء سلسلة من الهجمات الجوية الروسية على منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا الليلة الماضية.
موسكو تعلن تدمير 21 مسيّرة أوكرانية.. وهجمات روسية تسقط جرحى بخاركيف
آثار دمار إثر قصف القوات الروسية لمدينة بوكروفسك الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك. / صورة: Reuters
28 أكتوبر 2024

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليغرام أن 13 طائرة مسيّرة دُمرت فوق منطقة بيلغورود الحدودية و6 طائرات فوق منطقة بريانسك المتاخمة أيضاً للحدود الأوكرانية، في حين جرى إسقاط طائرتين مسيّرتين فوق فورونيج، واثنتين أخريين فوق كورسك.

هجمات روسية

في السياق، قال مسؤولون في الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن عدة أشخاص أصيبوا جراء سلسلة من الهجمات الجوية الروسية على منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا الليلة الماضية.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف، إيهور تيريخوف، إنّ اثنين من المصابين نُقلا إلى مستشفى في ساعة متأخرة من أمس الأحد بعد الهجوم الروسي على المدينة.

وأضاف أن الهجوم الذي استهدف مدينة خاركيف، المركز الإداري للمنطقة الأوسع التي تسمى خاركيف أيضاً، بقنابل موجهة ومحددة الهدف تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية.

وذكر تيريخوف عبر تطبيق تليغرام أن موسكو شنت مزيداً من الهجمات على المدينة في وقت لاحق من الليلة الماضية، مما تسبب في إلحاق أضرار جزئية بعدد من المباني.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تليغرام أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بإصابات مختلفة في المنطقة نتيجة الهجمات الروسية الليلة الماضية، وأشار إلى أن أحد المباني السكنية تضرر في هجوم روسي على مدينة تشوهيف دون وقوع إصابات.

مسيّرات أوكرانية

وذكرت قنوات إخبارية روسية على تطبيق تليغرام، أمس الأحد، أن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصنعاً للإيثانول في منطقة فورونيج الروسية، وذكر حاكم المنطقة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية لم تُحدَّد، وإصابة شخص واحد.

وقال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، عبر قناته على تطبيق تليغرام إن خدمات الطوارئ أرسلت إلى مكان الحريق.

وأضاف أن نحو 10 طائرات مسيّرة أوكرانية جرى تدميرها أو اعتراضها فوق المنطقة في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث سقط الحطام على مؤسسة صناعية مما أدى إلى اندلاع حريق.

وذكرت قناة بازا الإخبارية على تطبيق تليغرام المقربة من أجهزة الأمن الروسية وعديد من القنوات الإخبارية الروسية الأخرى على التطبيق أن دويّ انفجارين سمع بالقرب من مصنع (إيثانول سبيريت) في قرية كراسنوي.

وكثيراً ما قالت كييف إن هجماتها بطائرات مسيّرة داخل روسيا تستهدف البنية الأساسية الرئيسية لجهود الحرب الروسية، وتأتي رداً على الضربات المستمرة التي تشنها موسكو على الأراضي الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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