وقال متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، إن المذكرة "تضمنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

"كما وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق"، وفق البيان.

وتابع العوادي: "تؤكد الحكومة العراقية التزامها الثابت سيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات".

وشدد البيان على "عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصاً دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة".

العوادي أردف: "يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".

وفجر السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى للحرب، لكنها سترد على إسرائيل "على نحو متناسب".

وجاء الهجوم الإسرائيلي على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت طهران آنذاك إن هذه العملية جاءت رداً على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى "مجازر" إسرائيل المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرب إبادة جماعية على غزة، وبدأت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حرباً واسعة على لبنان، بالإضافة إلى غارات دموية تنفذها من حين إلى آخر على اليمن وسوريا، ما يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة.