والأحد، بدأ برنياع في الدوحة محادثات مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "برنياع، الذي وصل إلى الدوحة أمس، بقي في قطر طوال الليل، إذ تستمر المحادثات في محاولة لاستئناف المفاوضات من أجل صفقة الرهائن".

وتحدثت القناة نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، عن "إحراز تقدم في فحص الخطوط العريضة المحدثة التي من المحتمل أن يجري قبولها"، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وأشارت إلى أنه "في حال نجاح المحادثات، فقد تنعقد في الأيام القريبة مفاوضات موسعة في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد".

واستدركت: "إلى جانب التفاؤل الحذر بسبب دخول المحادثات يومها الثاني، تعرب مصادر أخرى عن قلقها من أنه رغم ديناميكيات المفاوضات الجارية بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، لا توجد في الواقع إمكانية لإحراز تقدم حقيقي ما دامت لا توجد مرونة من كلا الجانبين".

وقالت القناة: "حتى من دون السنوار، تواصل حماس الإصرار على مطلبها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بينما تطالب إسرائيل على مواصلة الحرب والحفاظ على وجودها على طريق فيلادلفيا، كما قرر الكابينت".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي لم تسمه: "نحن نناقش الخطوط العريضة التي تأخذ في الاعتبار المبادرة المصرية. وجرت صياغة هذا المخطط (مبادرة جديدة يدفع باتجاهها رئيس الموساد تأخذ بعين الاعتبار المبادرة المصرية) في الأسبوعين الماضيين وهو الأحدث للاتصالات الحالية".

وأوضحت القناة أن المصدر قال، إن محادثات الدوحة "كانت جيدة، والنية هي عقد قمة رباعية هذا الأسبوع وبدء مشاركة الفريق لمعرفة ما إذا كان هناك مسار يمكننا اتباعه نحو التوصل إلى اتفاق".

في السياق نفسه شنّ أفراد من عائلات الأسرى هجوماً حاداً على أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية، واتهموهم بعدم الجدية في التعامل مع ملف الأسرى.

وقال شاي ديكمان، ابن عم الأسير بغزة كارمل جات، إن "المشرعين لا يستطيعون الزعم أن الضغط العسكر ي (على غزة) سيعيد الرهائن"، حسب هيئة البث العبرية (رسمية).

وفي لقاء آخر مع لجنة الداخلية البرلمانية، قالت عيناف زانغاوكر، والدة الجندي ماتان: "أحباؤنا يموتون في الأنفاق (بغزة).. وبينما نناضل لإطلاق سراحهم، يواصل مشروعون ممارسة حياتهم اليومية".

ونقلت عنها هيئة البث: "نتساءل ما الأهم من التخلي عن المختطفين؟.. حان الوقت لنقول بوضوح: لا توجد قضية أكثر أهمية من عودة الرهائن".

أما جلعاد كورنغولد، والد الأسير طال شوهام، فقال: "هناك مختطفون دُفنوا أحياء (جراء الغارات الإسرائيلية العشوائية).. هذا هو التهديد الوجودي الوحيد لإسرائيل".

ومنذ أيام تصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين فاعلياتها لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.