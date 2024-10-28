قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، في بيان مشترك الاثنين، إن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة عدة منازل واعتقال 12 مواطناً على الأقل، بينهم أشقاء".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ونابلس (شمال)، حسب البيان الذي أشار إلى أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال نفذ عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مع عشرات السكان في مدينة سلفيت شمال الضفة. وأوضح أنه "منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفاً و500 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس".

في سياق متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم على بوابة باقة الشرقية قرب طولكرم، لافتة إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني خلال وجوده قرب جدار الفصل غربي طولكرم. ولم يُعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادث.

مستوطنون يرشقون مدرسة بالحجارة

من جهة أخرى، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، في بيان، إن مجموعة مستوطنين هاجموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا المدرسة بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم كاميرات المراقبة ونوافذ المدرسة، ما دفع إدارة المدرسة إلى إغلاق الغرف الصفية على الطلبة، خشية من اعتداء المستوطنين عليهم.

وتتعرض المدرسة لاعتداءات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين، كان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي حيث أصيب 8 فلسطينيين من الطلاب والمعلمين واعتقل شخصان أحدهما متضامن إسرائيلي جراء إقدام مستوطنين وجيش الاحتلال على اقتحام المدرسة.

ويعيش في تجمع "عرب الكعابنة" نحو 700 فلسطيني في خيام وبيوت من الصفيح، فيما يلتحق بالمدرسة 100 من أطفال هذا التجمع وعدة تجمعات بدوية أخرى مجاورة.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة، فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 763 فلسطينياً وجرح نحو 6 آلاف و 300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​​​​​​​​