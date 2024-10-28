ووفق موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فقد وصل عدد الجنود المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5184 ارتفاعاً من 5177 يوم أمس. وبذلك يكون 7 جنود قد أصيبوا خلال 24 ساعة.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2368 جندياً أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة دون تغيير عن أعداد يوم أمس.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن 40 من المصابين ما زالوا يعالجون من إصابات خطيرة و219 من إصابات متوسطة و37 طفيفة.

واستناداً إلى معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن 771 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي من بينهم 360 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و672 قتيلاً و12 ألفاً و468 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.