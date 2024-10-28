أعلن حزب الله أن مقاتليه "كمنوا" لجنود إسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، حيث فجّر جيش الاحتلال الاسرائيلي، السبت، منازل سكنية وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال الحزب في بيان "كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في أثناء تقدمهم باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ما أدى إلى احتراق آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح".

فيما رصد الاحتلال بعد ظهر الاثنين، إطلاق 35 صاروخاً من لبنان على دفعتين، ودوّت صفارات الإنذار في مدينتي حيفا وعكا، وعدة مرات في بلدات في منطقتي الجليل الغربي والأعلى شمالي إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس، قال جيش الاحتلال: "بعد التنبيهات التي جرى تفعيلها في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، جرى رصد حوالي 30 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "اعترضت القوات الجوية بعضها، وجرى الكشف عن سقوط بعضها في مناطق مفتوحة". وأشار إلى أنه "بعد التنبيهات التي جرى تفعيلها في الجليل الأعلى وخليج حيفا، جرى رصد نحو 5 عمليات إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق الاثنين، استهدفت غارات إسرائيلية مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، عقب إنذارات إخلاء للسكان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، بعدما كانت ضربات فجراً أوقعت 7 قتلى وفق وزارة الصحة.

وأفادت الوكالة بأن "الطيران المُعادي شن غارته الأولى بعد التهديد الإسرائيلي على مدينة صور واستهدفت شقة سكنية في شارع أفران بحر". وأفادت لاحقاً عن "سلسلة غارات" إسرائيلية طالت المدينة. وتصاعد الدخان من المواقع المستهدفة، وأحدها مبنى على الكورنيش البحري.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحفيون محليون غارات متزامنة تستهدف المدينة. وتلقى اتحاد بلديات صور في وقت سابق اتصالاً من متحدث باللغة العربية طلب خلاله إبلاغ السكان في 4 شوارع على الأقل بضرورة إخلاء منازلهم، وفق ما أفاد مصدر في اتحاد البلديات.

وإثر الاتصال، أوعز الاتحاد إلى الدفاع المدني "الطلب ممن تبقى في المدينة عبر مكبرات للصوت بضرورة إخلاء هذه المناظق، ما خلق حالة من الهلع والذعر".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و672 قتيلاً و12 ألفاً و468 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن نحو مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويومياً يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​