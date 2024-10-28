وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان: "قُتل وجُرح عشرات المدنيين وفرّ نحو 46 ألفاً و 700 شخص إلى ولايات القضارف وكسلا (شرق) ونهر النيل (شمال)، في أعقاب موجة من العنف المسلح والهجمات بولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "التقارير الميدانية الأولية تفيد بأن قوات الدعم السريع شنت هجوماً كبيراً عبر شرق الجزيرة بين 20 و25 أكتوبر الجاري"، وتابع: "وحسب ما ورد أطلق مسلحون النار على المدنيين دون تمييز وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، إلى جانب نهب واسع النطاق للأسواق والمنازل وإحراق المزارع، ما أدى إلى دمار واسع".

وأشار "أوتشا" إلى "تعرض سكان 30 قرية وبلدة لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات، ما أدى إلى فرار آلاف من المدنيين من منازلهم بحثاً عن الأمان"، مضيفاً أن "الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تقدر أن حوالي 46700 شخص (9332 أسرة) من مدينة تمبول والقرى المحيطة بها في شرق الجزيرة فروا من مساكنهم".

وحذر من أن "أولئك الذين بقوا (في مناطقهم) يواجهون تهديدات شديدة، بينها الاعتداء الجنسي وفقدان الأرواح، ويحتاج العديد من الجرحى بشكل عاجل إلى العلاج الطبي".

والأحد، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس": "وردتنا تقارير مأساوية من السودان تفيد بمقتل 124 شخصاً على الأقل في ولاية الجزيرة".

واتهم ناشطون وأطباء سودانيون، السبت، قوات الدعم السريع بقتل 124 مدنياً في هجمات على قرية السريحة في الجزيرة، "انتقاماً" لانشقاق قيادات منتمية لهذه الولاية عن الدعم السريع وانضمامها إلى الجيش.

والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن انتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية "لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها".

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة، باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغرباً حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، فيما تتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.