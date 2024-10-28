سياسة
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بسبب الحرب.. 300 ألف إسرائيلي تلقوا خدمات صحة نفسية منذ أكتوبر 2023
كشفت معطيات إسرائيلية رسمية، اليوم الاثنين، حصول 300 ألف شخص في أنحاء مختلفة من البلاد على خدمات الصحة النفسية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بسبب الحرب.. 300 ألف إسرائيلي تلقوا خدمات صحة نفسية منذ أكتوبر 2023
جنود إسرائيليون يتعانقون بعد عودتهم من قطاع غزة/ صورة أرشيفية: Reuters 
28 أكتوبر 2024

وجرى عرض هذه المعطيات التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال مداولات للجنة الصحة البرلمانية، بحسب بيان للكنيست.

وقال رئيس جناح الصحة النفسية في وزارة الصحة، جلعاد بوندهايمر، بحسب البيان: "عدد المتعالجين في المجال زاد بشكل تدريجي ووصل إلى 300 ألف شخص، بمستويات مختلفة بسبب الحرب".

وأضاف: "جرى تخصيص 330 مليون شيكل (88.4 مليون دولار) كهبات دعم لصناديق المرضى من أجل توسيع العيادات الخاصة بالطب النفسي لعام 2024، بينما خُصّص مبلغ 610 ملايين شيكل (163.4 مليون دولار) لسنة 2025".

وأشار إلى أن عدد الموظفين ضمن مهن ووظائف العلاج النفسي في صناديق المرضى بلغ نحو 350 شخصاً، من بينهم "معالجون نفسيون واختصاصيون اجتماعيون وأطباء صحة نفسية واختصاصيو علاج وظيفي".

ووفق البيان ذاته، قال رئيس لجنة الصحة البرلمانية عضو الكنيست يوني مشرقي من حزب "شاس": "الأزمة النفسية التي تسببت بها الأحداث التراجيدية والحرب التي تلتها، تُلزمنا كلجنة ومجتمع، التأكد من أن الجهود المتواصلة المبذولة من أجل التأهيل النفسي للمتضررين وأقاربهم لن تتوقف".

ولأكثر من مرة، قالت مؤسسات إسرائيلية رسمية وأهلية إن آلاف الجنود الإسرائيليين عانوا اضطرابات نفسية إثر مشاركتهم بمعارك منذ اندلاع الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وتشن حرباً واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تنفذ إسرائيل غارات جوية دموية على اليمن وسوريا، وتتبادل ضربات جوية مع إيران من حين لآخر، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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