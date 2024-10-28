وقال نتنياهو في كلمة ألقاها مساء اليوم، أمام الهيئة العامة للكنيست في افتتاح دورته الشتوية.: "أريد أن أذكر أين كنا قبل عام وأين نحن اليوم. لقد عانينا من ضربة رهيبة ومذبحة فظيعة. أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ المحرقة"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومضى بقوله: "ما حدث هو أننا قلبنا الوعاء رأساً على عقب. لقد انتقلنا من الحرب الدفاعية إلى الحرب الهجومية. انتهينا من التحرك الرئيسي ضد حماس وتحركنا شمالاً"، وأردف: "قضينا على نصر الله ومحمد الضيف وهنية".

وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها نتنياهو باغتيال هنية، الذي قُتل في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

وتطرق نتنياهو للهجوم الذي شنته بلاده على إيران السبت الماضي، بقوله: "ألحقنا أضراراً جسيمة بأنظمة الدفاع الإيرانية وقدرتها على إنتاج الصواريخ الموجّهة نحونا"، وزعم: "نحن في خضم حرب النهضة (..) نخوض حرباً تغير وجه الشرق الأوسط"، على حد قوله.

وقال: "استراتيجيتنا هي تفكيك محور الشر ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي جديد، نحن في بداية حقبة تاريخية جديدة"، وفق كلامه، وتابع: "لن أستسلم ولن أتخلى عن تحقيق هذا الهدف المركزي. إن وقف البرنامج النووي الإيراني هو في مقدمة أولوياتنا ولأسباب واضحة لا أستطيع أن أشارككم جميع أعمالنا وخططنا في هذا الصدد".

وفجر السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من هنية ونصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.