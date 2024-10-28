سياسة
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تعليقاً على هجوم "توساش".. أردوغان: سنواصل إنجازاتنا الدفاعية بكل حزم
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على أن بلاده ستواصل إنجازاتها في مجال الصناعات الدفاعية بكل حزم وتصميم، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الفضاء والطيران "توساش" في أنقرة الأسبوع الماضي.
تعليقاً على هجوم "توساش".. أردوغان: سنواصل إنجازاتنا الدفاعية بكل حزم
الرئيس التركي يؤكد مواصلة بلاده الإنجازات في الصناعات الدفاعية في أعقاب الهجوم الإرهابي على "توساش" / صورة: AA
28 أكتوبر 2024

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي عقب رئاسته اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "سنواصل بكل حزم وإصرار إنجازاتنا في مجال الصناعات الدفاعية التي هي مصدر فخر بلادنا في العالم".

وتطرق إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش الصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة مؤخراً، لافتاً إلى أن "بارونات الإرهاب يبحثون عن أسياد ومالكين جدد لهم في منطقتنا ليكونوا خدماً لهم".

وأعلن أردوغان أن القوات التركية استهدفت أكثر من 470 نقطة لتنظيم "PKK" الإرهابي عقب هجوم توساش، وحيّدت 213 إرهابياً.

وبشأن تعزيز علاقات تركيا مع مجموعة "بريكس"، أكد الرئيس أردوغان أن المصالح التركية هي الموجه الرئيسي لسياسات أنقرة الخارجية، وأضاف كذلك أن "تعزيز علاقات بلادنا مع مجموعة بريكس لم ولن يكون أبداً بديلاً للالتزامات التي نتعهد بها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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