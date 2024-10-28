جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي عقب رئاسته اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "سنواصل بكل حزم وإصرار إنجازاتنا في مجال الصناعات الدفاعية التي هي مصدر فخر بلادنا في العالم".

وتطرق إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش الصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة مؤخراً، لافتاً إلى أن "بارونات الإرهاب يبحثون عن أسياد ومالكين جدد لهم في منطقتنا ليكونوا خدماً لهم".

وأعلن أردوغان أن القوات التركية استهدفت أكثر من 470 نقطة لتنظيم "PKK" الإرهابي عقب هجوم توساش، وحيّدت 213 إرهابياً.

وبشأن تعزيز علاقات تركيا مع مجموعة "بريكس"، أكد الرئيس أردوغان أن المصالح التركية هي الموجه الرئيسي لسياسات أنقرة الخارجية، وأضاف كذلك أن "تعزيز علاقات بلادنا مع مجموعة بريكس لم ولن يكون أبداً بديلاً للالتزامات التي نتعهد بها".