وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، أن "العملية الأولى استهدفت سفينة مونتريال جنوبي البحر العربي بطائرتين مُسيرتين، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي بصاروخ مجنح".

وأضاف سريع، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن "عملية منفصلة استهدفت سفينة موتارو في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية"، معلناً أن "العمليات الثلاث حققت إصابات دقيقة ومباشرة".

وقالت جماعة الحوثي، وفق البيان، إن "العمليات الثلاث جاءت لانتهاك الشركات المالكة لتلك السفن قرار حظر دخول مواني فلسطين المحتلة"، معلنةً "تحقيق إصابات مباشرة".

بدورها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، وقوع 3 انفجارات قرب سفن تجارية قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

كان بيان للهيئة قد صدر في وقت سابق الاثنين، عبر منصة إكس، أوضح أنها "تلقت تقريراً عن حادث وقع على بُعد 25 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المخا اليمنية"، وأضاف أن "قبطان سفينة (لم يحدد هويتها) أفاد بوقوع انفجارين متتاليين بالقرب من السفينة".

ووفق البيان نفسه، "جرى الإبلاغ عن سلامة الطاقم والسفينة، فيما تُجري السلطات تحقيقاً في الحادثة"، دون مزيد من التوضيح.

وتتبع مدينة المخا إدارياً محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وتطل على مضيق باب المندب.

وعادةً ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.