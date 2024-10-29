ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، مساء أمس الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز طرح في اجتماع بالدوحة الأحد "اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 أسرى إسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل".

وبالموازاة مع هذه المفاوضات، تجمع مئات الإسرائيليين بالقرب من مبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس الغربية مساء الاثنين، حيث نظموا مظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق تبادل المحتجزين في غزة.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الإسرائيلية وصور المحتجزين شعارات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة.

من جهته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن رئيس الموساد ديفيد برنياع التقى بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة "مشروع اتفاق جديد".

ولفت البيان إلى أنه جرت مناقشة "إطار موحد جديد يضم المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضاً التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المناقشات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار بالسعي للتوصل إلى اتفاق".

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها قدمت مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار لمدة يومين، يجري خلاله تبادل 4 محتجزين إسرائيليين مع أسرى فلسطينيين. لكنّ نتنياهو ادّعى أنه لم يتلقَّ اقتراحاً لهدنة من يومين، وفق مكتبه.

وشدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن فرقه تُجري تقييماً للجهود المبذولة حالياً، مؤكداً: "نحن بحاجة إلى وقف للنار. يجب أن ننهي هذه الحرب. (هذه الحرب) يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي".

ومنذ أيام تصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين فاعلياتها لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.