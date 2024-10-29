سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تبحث هدنة لـ60 يوماً في لبنان مقابل فرض حظر "شامل" على البلاد
قال إعلام عبري إن إسرائيل تدرس إبرام صفقة مع لبنان لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب في طريقها لإنهاء الحرب قريباً.
إسرائيل تبحث هدنة لـ60 يوماً في لبنان مقابل فرض حظر "شامل" على البلاد
آثار غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت / صورة: Reuters
29 أكتوبر 2024

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في حديثه أمام البرلمان أمس الاثنين: "تحدثت يوم أمس (الأحد) عن الوضع في لبنان مع وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل) كاتس".

وأضاف لامي أن كاتس "سعى إلى طمأنتي بالقول إن العملية الجارية، العملية الدقيقة التي ينفذها الإسرائيليون، ستنتهي قريباً".

بدوره قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعازيه لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي عندما التقاه في داونينغ ستريت بعد ظُهر أمس الاثنين، وأعرب ستارمر لميقاتي عن رغبة بلاده في تحقيق وقف إطلاق النار، وتطبيق كامل للقرار الأممي الرقم 1701.

وفي السياق ذاته قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب تسعى لإبرام صفقة مع لبنان "تلغي توسيع العملية البرية مقابل فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان".

كما تهدف الصفقة، وفق القناة الإسرائيلية، إلى وقف إطلاق النار لـ60 يوماً، يجري خلالها التوصل إلى تفاصيل اتفاق كامل.

في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت فرص خفض التصعيد الإقليمي.

وأضافت أن أوستن أكد لغالانت التزام واشنطن "ترتيباً دبلوماسياً في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و672 قتيلاً و12 ألفاً و468 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن نحو مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us