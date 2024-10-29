سياسة
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مكون هام في القبة الفولاذية التركية.. نظام SİPER للدفاع الجوي يدخل الخدمة
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية (SSB) خلوق غورغون، أمس الاثنين، أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى SİPER Ürün-1 دخل الخدمة في القوات المسلحة التركية ليكون جزءاً من نظام القبة الفولاذية.
مكون هام في القبة الفولاذية التركية.. نظام SİPER للدفاع الجوي يدخل الخدمة
يمكن للنظام استهداف الأهداف الجوية مثل الطائرات الحربية وصواريخ كروز، وكذلك الذخائر الجوية الموجهة نحو الأرض. / صورة: AA
29 أكتوبر 2024

وفي منشور له على حسابه على منصة إكس أشار غورغون إلى أن النظام "أصبح الآن في الخدمة، وسيكون هذا النظام، بقوته الدفاعية الجوية بعيدة المدى وذات الارتفاع العالي، درعاً لأجواء وطننا وفي خدمة جيشنا العظيم".

وأوضح غورغون أن نظام SİPER يمكنه الوصول إلى الأهداف الجوية مثل الطائرات الحربية وصواريخ كروز، وأيضاً الذخائر الجوية الموجهة نحو الأرض.

وأضاف غورغون أنه "يجري العمل على تطوير نظام SİPER Ürün-2 الذي سيكون مزوداً بقدرات أكثر تقدماً، ليكون هدية لأمتنا في الذكرى 101 لتأسيس جمهوريتنا".

من جانبه قال المدير العام لشركة روكيتسان، مراد أقنجي، إنّ نظام SİPER سيوفر رادعاً فعالاً في الدفاع الجوي التركي، وأكد أن النظام طُوِّر وأُنتج بقدرات محلية.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان تطوير مشروع القبة الفولاذية لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.

وفي إطار المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية أسيلسان وروكتسان وإم كي إي وتوبيتاك ساغا لتنفيذ مشروع القبة الفولاذية الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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