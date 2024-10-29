وقالت الخارجية في بيان إن "الخطوات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي بشكل واضح".

وأشار البيان إلى أنه "من خلال استهداف "أونروا"، تهدف إسرائيل إلى تدمير حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".

وأضاف: "منذ عام 1949، قدمت أونروا مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، معتبراً أن "أنشطتها حاسمة للاستقرار الإقليمي".

وشددت الخارجية التركية على أنه "من الواجب القانوني والأخلاقي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً قوياً ضد محاولات حظر أونروا، التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت أن "تركيا ستواصل، بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمويل أونروا، تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة".

وأمس الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل.