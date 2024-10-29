سياسة
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أنقرة تدين قرار الكنيست حظر نشاط أونروا وتؤكد مواصلة دعمها للوكالة
أدانت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل، مؤكدة أن تركيا ستواصل دعمها المالي والسياسي للوكالة.
أنقرة تدين قرار الكنيست حظر نشاط أونروا وتؤكد مواصلة دعمها للوكالة
وزارة الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
29 أكتوبر 2024

وقالت الخارجية في بيان إن "الخطوات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي بشكل واضح".

وأشار البيان إلى أنه "من خلال استهداف "أونروا"، تهدف إسرائيل إلى تدمير حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".

وأضاف: "منذ عام 1949، قدمت أونروا مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، معتبراً أن "أنشطتها حاسمة للاستقرار الإقليمي".

وشددت الخارجية التركية على أنه "من الواجب القانوني والأخلاقي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً قوياً ضد محاولات حظر أونروا، التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت أن "تركيا ستواصل، بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمويل أونروا، تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة".

وأمس الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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