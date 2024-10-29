وقال أردوغان، في رسالة مصورة نشرها صباح اليوم الثلاثاء: "عازمون على جعل تركيا مستقلة وقوية ومزدهرة، وهو إرث دولتنا الممتد من عصر السلاجقة إلى العثمانيين، وأخيراً الجمهورية في أراضي الأناضول، وسيبقى إلى الأبد".

وأضاف الرئيس التركي: "سنتمسك بهذا المنظور التاريخي العريق لأمتنا وقيمنا الحضارية بما يضمن سيادة السلام والطمأنينة والأمن والعدالة داخل حدود بلدنا وفي منطقتنا وفي مختلف أنحاء العالم".

وتابع أردوغان: "فلا المنظمات الإرهابية، ولا أولئك الذين يحاولون بأطماعهم التوسعية تحويل منطقتنا إلى بحيرة من الدماء والنار، ولا الإمبرياليون الذين يدعمونهم ويسمحون لهم بالتكبّر والغرور، يستطيعون أن يمنعوا نضالنا من الوصول إلى هدفه".

وذكر أردوغان أنه من خلال تقديم التضحيات الكبيرة وإحباط عديد من الألاعيب والفخاخ الخبيثة وإحباط كثير من الهجمات الغادرة، حققت تركيا مكاسب مهمة للغاية في الفترة الماضية وبدعم الشعب التركي.

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته وفخره لبلوغ الذكرى السنوية الأولى للمئوية الجديدة للجمهورية التركية، مضيفاً: "ذكرى سعيدة أن يمر 101 عام على تأسيس جمهوريتنا".

وتابع: "وبهذه المناسبة أستذكر بالرحمة والمغفرة مؤسسي دولتنا التي تعتبر الحلقة الأخيرة والأبدية لدولنا الممتدة إلى أكثر من ألف عام، لا سيما مؤسس جمهوريتنا القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك".

وقال: "كما أسأل الله العلي القدير أن يتغمد برحمته شهداءنا ومحاربينا القدامى الذين سقوا بدمائهم أرض وطننا من أجل استقلالنا ومستقبلنا، بدءاً من ملاذكرد إلى يومنا الحاضر.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو تاريخ إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.