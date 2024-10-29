ووفق بيانات نشرها موقع جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، فإن 12 عسكرياً إسرائيلياً أصيبوا خلال 24 ساعة، منهم 5 في المعارك البرية بقطاع غزة، إذ ارتفع عدد المصابين بالقطاع إلى 2373 جندياً من 2368، الاثنين.

وأظهرت معطيات الجيش أن 31 من الإجمالي الكلي للمصابين لا يزالون يتلقون العلاج من إصابات خطيرة، إضافة إلى 221 بإصابات متوسطة و37 طفيفة.

وبخصوص القتلى، أوضحت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 776 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 365 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

وتشمل هذه المعطيات قتلى الجنود الإسرائيليين بقطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل وجنوب لبنان، بينما لا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة، لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و710 قتلى و12 ألفاً و592 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.