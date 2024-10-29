وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها "حققت بالكامل" الأهداف المحددة خلال هذه المناورات التي تضمنت "إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز" وشاركت فيها قوات "الردع البرية والبحرية والجوية". وأضافت "كل الصواريخ أصابت أهدافها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي عن إجراء تدريبات نووية استراتيجية جديدة، وكشف عن أن "كبار المسؤولين سيراجعون إجراءات التحكم في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز النووية".

وأوضح بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين "اليوم نجري تدريبات أخرى لقوات الردع الاستراتيجية".

وأضاف "سنعمل على ترتيب عمل المسؤولين للتحكم في استخدام الأسلحة النووية، فيما يتعلق بالإطلاق الفعلي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز".

وصرح بوتين أن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء "استثنائي" لضمان أمن الدولة، مشيراً إلى أن بلاده "لن تكون طرفاً في أي سباق تسلح، لكنها بحاجة إلى الحفاظ على جاهزية قواتها النووية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.