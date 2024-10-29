سياسة
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أردوغان: تركيا أصبحت أكبر منتج للطائرات المسيّرة في العالم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده حققت قفزة كبيرة، لتصبح "أكبر منتج" للطائرات المسيّرة حول العالم.
أردوغان: تركيا أصبحت أكبر منتج للطائرات المسيّرة في العالم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أنّ بلاده حققت قفزة كبيرة، لتصبح "أكبر منتج" للطائرات المسيرة حول العالم. / صورة: AA
29 أكتوبر 2024

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم، في مراسم تسليم المروحية "غوكباي تي 625" في شركة توساش للصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة.

وأعلن أردوغان أنّ الشركات التركية سجلت 65% من مبيعات المسيرات الهجومية حول العالم منذ 2018 حتى اليوم، وأكد مواصلة حكومته العمل حتى تحقيق الرؤية المتمثلة باستقلال تركيا الكامل في مجال الصناعات الدفاعية وقطع اعتمادها على الخارج.

وشدّد الرئيس أردوغان على أهمية منظومات الدفاع الجوي التركية في تحقيق أمن البلاد، وأشار إلى وجود أكثر من ألف مشروع محلي في مجال الصناعات الدفاعية، ومحفظة استثمارية للمشاريع بقيمة 100 مليار دولار.

وحول الهجوم الارهابي الذي تعرضت له شركة "توساش" أكد أردوغان أن "مثل هذه الهجمات الغادرة لا تثني من عزيمة تركيا وتصميمها على مكافحة الإرهاب".

والأربعاء، استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا، أنهما ينتميان إلى "بي كي كي".

وقال الرئيس التركي: "لسنا متهاونين أبداً بشأن القضاء على التهديدات الإرهابية ضد بلدنا في منابعها"، وأضاف: "أينما وجدنا تهديداً لبلادنا، سواء داخل حدودنا أم خارجها، ليس بإمكان أحد أن يمنعنا من القضاء عليه"، وأردف :"سنواصل نضالنا حتى نصل إلى هدفنا في تحقيق دولة ومنطقة خالية من الإرهاب، ولن ننجر إلى مؤامرات أباطرة الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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