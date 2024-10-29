سياسة
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"استجبنا للوسطاء".. حماس تعلن بحث مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار بغزة
أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها استجابت لطلب الوسطاء ببحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى، مشيرة إلى انعقاد لقاءات بهذا الخصوص.
"استجبنا للوسطاء".. حماس تعلن بحث مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار بغزة
حركة حماس تعلن بحث مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار بغزة استجابة للوسطاء / صورة: TRT ARABI
29 أكتوبر 2024

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في مؤتمر صحفي: "فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، لقد استجابت حماس لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأوضح أن حماس عقدت "بعض اللقاءات بهذا الخصوص"، لافتاً إلى وجود "لقاءات أخرى ستجري في السياق ذاته"، من دون ذكر تفاصيل.

وجدّد تأكيد الحركة على "انفتاحها على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وكذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع، ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة جدية للأسرى".

ومساء أمس الاثنين، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز طرح في اجتماع بالدوحة الأحد "اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 أسرى إسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل".

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها قدمت مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار لمدة يومين، يجري خلاله تبادل 4 محتجزين إسرائيليين مع أسرى فلسطينيين. لكنّ نتنياهو ادّعى أنه لم يتلقَّ اقتراحاً لهدنة من يومين، وفق مكتبه.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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