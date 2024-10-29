وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن غارة إسرائيلية استهدفت أحد الأبنية السكنية الواقعة في منطقة "حارة صيدا" القريبة من مدينة صيدا جنوبي لبنان، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "الغارة المعادية على حارة صيدا استهدفت مباني مقابل مجمع سيد الشهداء وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال مراسل الأناضول إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت المنطقة، دون التبليغ فورياً عن ضحايا أو أضرار مادية، بينما أوضحت الوكالة أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الغارة الجديدة على حارة صيدا استهدفت شقة خالية داخل مبنى عند أطراف البلدة، وهرعت على إثرها سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وهذه المرة الثالثة التي يجري فيها قصف "حارة صيدا"، بعد استهداف الثلاثاء وآخر مماثل الأحد أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح.​​​​​​​

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و710 قتلى و12 ألفاً و592 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.​​​​​​​