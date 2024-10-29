وبعد أن تطرق إلى الوضع في قطاع غزة وشماله، بما في ذلك أعداد الضحايا، قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين معرضون للموت الفوري، ويواجهون عقوبة الإعدام لأنهم يرفضون أن يغادروا أراضيهم".

وتابع: "الفلسطينيون محاصَرون ويتعرضون للقصف والتجويع.. هم يعلمون أنهم لو غادروا مناطقهم فلن يُسمح لهم بالعودة". وأكد منصور أن الشعب الفلسطيني "يعجز عن فهم كيف أن مَن يعذبهم (الاحتلال) ما زال يحصل على الحماية، وأن الضحايا الفلسطينيين يجري التخلي عنهم".

وشدد على أنه "فيما نحاول إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، تواصل هي ارتكاب جريمة تلو الجريمة وتتحدى كل الدول والأمم المتحدة"، مشيراً إلى "هجمات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام، في محاولة منها (إسرائيل) لتخويفهم وإسكاتهم".

وأردف أنه لمحاصرة الفلسطينيين بشكل أشد "تُحيّد إسرائيل كل مَن يوفر لهم المساعدة، وكل مَن يسلط الضوء على الجرائم المرتكَبة ضدهم، ومَن يُحمِّل مَن ارتكب الجرائم المسؤولية". وأكد أن "إسرائيل في حرب مع الأمم المتحدة، معكم جميعاً (...) تخطت إسرائيل كل خط أحمر، خرقت كل قاعدة، تحدت كل حظر". ومستنكراً تساءل: "متى يمكننا أن نقول كفى؟ متى ستتحركون؟".

ولليوم الخامس والعشرين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الاجتياح وحرب الإبادة في شمال غزة، وتحديداً في جباليا ومخيمها، حيث يعدم كل مظاهر الحياة، وفق السلطات المحلية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.