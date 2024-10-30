وقال يلدز إن إسرائيل "تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".

وأوضح المسؤول التركي أن إسرائيل زادت التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلاً: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".

وطلب يلدز من الدول الأعضاء ومجلس الأمن اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير، وأفاد بأن تركيا أعدت "في هذا السياق، مع بعض الدول الرئيسية (لم يسمّها)، رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشار مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، وأن هذا "شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".

وأضاف يلدز: "نطالب جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية".

وفي ما يخص استهداف "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين، أفاد يلدز بأنه "بينما تستمر كل هذه الأزمات، فإن الهجوم العملياتي والسياسي المتعمد الذي تفعله إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) مستمر".

كما لفت إلى أن تركيا أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يهدف إلى منع أنشطة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يستهدف القانون كلاً من "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتاً من أصل 120 حظر نشاط وكالة "أونروا" بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".

وختم يلدز كلمته مشيراً إلى أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف"، وقال: "اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شنّ إسرائيل إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 2792 قتيلاً و12772 جريحاً، فضلاً عن نحو مليون و200 ألف نازح، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.