سياسة
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ألطون: أنشأنا جبهة إنسانية لدعم غزة وحاربنا تضليل إسرائيل الإعلامي
أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الأربعاء، جرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة والممتدة إلى دول المنطقة، مشدداً على أن تركيا لم تتوانَ عن فضح جرائم الاحتلال ودعم الفلسطينيين على الأصعدة كافة.
ألطون: أنشأنا جبهة إنسانية لدعم غزة وحاربنا تضليل إسرائيل الإعلامي
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون / صورة: AA
30 أكتوبر 2024

وأشار ألطون خلال مشاركته في إطلاق حلقة نقاش أعدّتها دائرة الاتصال بعنوان "أكاذيب إسرائيل" في أنقرة، إلى أن "احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية يُعَدّ من أطول العمليات الإرهابية التي شهدها التاريخ".

وحذر من أن "الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة مؤخراً وصلت إلى بعد آخر خطير، إذ لم تعُد مقصورة على مكان محدد، بل باتت تهدد المنطقة بأكملها".

ولفت ألطون إلى أن "إسرائيل ارتكبت خلال عام جرائم إبادة في غزة بعنف وهمجية غير مسبوقَين، مستهدفة المدارس والمستشفيات والمدنيين باستخدام أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات".

وفي هذا السياق قال المسؤول التركي إن بلاده "تناضل على جبهة إنسانية وتبذل كل ما بوسعها لوقف الحرب في غزة"، مستدركاً بأن "النظام العالمي الداعم لإسرائيل لا يوفر البيئة الملائمة".

وأوضح ألطون أن "دائرة الاتصال بالرئاسة التركية حاربت التضليل الإعلامي الذي تمارسه إسرائيل منذ اليوم الأول (للعدوان الإسرائيلي على غزة) على جميع المنصات الرقمية، وسلّطت الضوء على نحو 50 ألفاً من الأخبار المضللة".

وأكّد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أنقرة "وقفت سياسياً واقتصادياً وعلى جميع الأصعدة وقفة صريحة ضد هذا الظلم (الإسرائيلي)".

وأضاف ألطون: "ونحن في دائرة الاتصال نسأل أنفسنا كل يوم عمَّا يمكن أن نشارك به لدعم القضية الفلسطينية والتصدي للهيمنة الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر الأخبار الكاذبة والتستر على الجرائم".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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