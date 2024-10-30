وقال تقرير الوزارة الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ390 على قطاع غزة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43163 شهيدا و101510 مصابين إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشريه الأول الماضي"، وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 إصابة".

واستُشهد اليوم الأربعاء، 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأُصيب عشرات آخرون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في غزة، فيما أعلنت السلطات المحلية بيت لاهيا شمالي القطاع "مدينة منكوبة" جراء الحصار الإسرائيلي على المنطقة لليوم السادس والعشرين.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، معظمهم أطفال جراء قصف طائرة إسرائيلية خيمة للنازحين غرب المدينة وسط قطاع غزة.

كما استُشهد 4 فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينهم طفلة وامرأتان، وأُصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة "الشيخ ناصر" شرقي المدينة.

وفي منطقة المواصي غرب رفح جنوب القطاع، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين أُصيبوا جراء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً.

أما في شمال القطاع، فقد أفاد شهود عيان بأن "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً مكثفاً وإطلاق نار مستمراً من الآليات المتوغلة استهدف المناطق الغربية من مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا"، مما أدى إلى استشهاد طفلة فلسطينية في جباليا، فيما أُصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية منازل في المخيم.

وأكد الدفاع المدني بقطاع غزة تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على منازل المواطنين بمنطقة مشروع بيت لاهيا، في الساعات الأخيرة.

وفي السياق، أعلنت بلدية بيت لاهيا، أن البلدة أصبحت "منكوبة" جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي، وأطلقت "نداء استغاثة عاجلًا" لـ"إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وقالت البلدية في بيان، إن سكان المدينة يعانون "كارثة إنسانية"، موضحة أن المدينة أصبحت "بلا طعام أو مياه أو مستشفيات أو إسعافات أو دفاع مدني أو أطباء أو خدمات أو اتصالات".

ووجّهت البلدية 5 مطالب إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، أولها الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في مدينة بيت لاهيا، وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية.

أما المطلب الثالث فهو "إدخال معدات الدفاع المدني والإسعافات للعمل على انتشال الشهداء والمصابين من بين الأنقاض، لا سيما بعد ارتكاب الاحتلال عدداً من المجازر بحق المواطنين".

كما طالبت البلدية بـ"إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي"، وكذلك "إدخال الآليات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام، لتسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني".

ولليوم السادس والعشرين، تتواصل عمليات الإبادة والتطهير العرقي على يد الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة شمال غزة، التي تضم بلدتَي بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة جباليا ومخيمها.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تعمل على احتلال شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجير المواطنين، تحت حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية، وقصف مكثف قتل ما لا يقل عن ألف فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.