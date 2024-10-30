وذكرت جايابال في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء، أنه "مضت 53 يوماً على مقتل عائشة نور برصاص إسرائيلي، ورغم ذلك لم نرَ الحكومة الأمريكية تفعل أي شيء من أجل إجراء تحقيق مستقل في الحادثة".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم عسكري للاحتلال الإسرائيلي قائلة: "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تريد أو لا تستطيع الامتثال للقانون الإنساني الدولي وكذلك لقانوننا المحلي، فيجب أن نحاسبها على ذلك".

وشددت النائبة جايابال على ضرورة أن تبدأ الحكومة الأمريكية تحقيقها الخاص في مقتل عائشة نور من أجل ضمان ثقة مواطنيها بها، مشيرة إلى أن أكثر من 100 عضو في الكونغرس دعوا الإدارة الأمريكية لإجراء تحقيق مستقلّ في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت جايابال إنها التقت عائلة الناشطة عائشة نور أمس الثلاثاء، وإنها ستواصل المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في حادثة استشهادها، مؤكدة: "لن نرتاح قبل تلقّي الجواب اللازم".

واستشهدت عائشة نور بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 12 من الشهر نفسه وصل جثمان الناشطة إلى تركيا ودُفنت في اليوم التالي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم، في ولاية أيدن غربي البلاد.